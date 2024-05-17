Суд Новосибирска отправил в СИЗО двух таможенников

Сегодня, 17 мая, в Новосибирске избрали меру пресечения для начальника отдела распоряжения имуществом и исполнения постановлений уполномоченных органов Сибирской оперативной таможни Алексея Давыденко и ведущего инспектора отдела Александра Жукова.

Их обвиняют в получении взятки. Об этом сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Новосибирской области.

По данным следствия, с января по февраль 2024 года обвиняемые хранили безакцизную табачную продукцию, затем подготовили фиктивные акты на её уничтожение. 8 февраля этот товар был вывезен со склада и передан предпринимателю за 1 184 000 рублей.

Действия Давыденко и Жукова были выявлены в результате совместной работы УФСБ России по Новосибирской области и службы по противодействию коррупции Сибирского таможенного управления. Суд решил заключить их под стражу до 14 июля 2024 года. Однако постановления суда пока не вступили в законную силу.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области за месяц произошло почти 40 лесных пожаров.