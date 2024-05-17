В Новосибирской области за месяц произошло почти 40 лесных пожаров

Минприроды Новосибирской области опубликовало статистику о лесных пожарах с начала пожароопасного сезона в регионе.

По информации ведомства, за этот период произошло 36 лесных пожаров. Площадь повреждений составила 147,21 гектара.

Основные причины возникновения лесных пожаров, согласно данным Минприроды, включают переход с земель иных категорий (20 пожаров на общей площади 78,63 гектара), вина местного населения (15 пожаров на общей площади 62,18 гектара) и грозы (1 пожар на общей площади 4,3 гектара).

Для тушения пожаров были задействованы 275 человек и 71 пожарная машина.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области мужчина решил отомстить соседу и поджег его дом.