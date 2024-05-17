В Красноярске задержали бывшего замминистра здравоохранения края Москвину

В Красноярске была задержана экс-заместитель министра здравоохранения края Москвина.

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Красноярскому краю, в Красноярске задержан экс-заместитель министра здравоохранения края Анна Москвина. Ее обвиняют в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2021 году был заключен контракт на поставку медицинских изделий. Москвина знала, что оборудование стоимостью 98,5 млн рублей не подходит для использования в рамках госконтракта и не может быть приобретено за счет субсидии из федерального бюджета. Тем не менее она дала согласие на оплату этого оборудования.

Помимо этого, в 2022 году в поликлинике №7 установили рентгеновский аппарат стоимостью более 28 миллионов рублей. Москвиной было известно о нарушениях условий контракта при поставке оборудования. Более того, аппарат был признан фальсифицированным изделием. Однако это не повлияло на решение экс-замминистра. Оплата была согласована и произведена.

Анну Москвину обвиняют в нанесении ущерба Министерству здравоохранения края. По оценкам, сумма ущерба составляет 126 миллионов рублей.

В данный момент возбуждено уголовное дело о превышении полномочий.

Напомним, что суд отправил в СИЗО главу дептранса Новосибирска Богомазову.