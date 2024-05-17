В Ленинском районе Новосибирска закрыли подпольное казино

В Новосибирске закрыли незаконное казино на улице Титова.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции в Ленинском районе Новосибирска пресекли деятельность незаконного игорного заведения.

В жилом доме на улице Титова располагалось подпольное казино. Сотрудники полиции провели там обыск и изъяли денежные средства и более 20 единиц техники, включая системные блоки компьютеров.

«По подозрению в совершении противоправной деятельности задержаны двое граждан девушка 2004 года рождения и мужчина 1994 года рождения. », — пишет пресс-служба.

В данный момент возбуждено уголовное дело о незаконной организации и проведении азартных игр.

Также сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия для выявления других лиц, которые могут быть причастны к незаконной организации азартных игр.

Напомним, что в Новосибирской области число уголовных дел по казино увеличилось в 10 раз.