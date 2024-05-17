В Новосибирской области число уголовных дел по казино увеличилось в 10 раз

В 10 раз увеличилось число уголовных дел по казино.

По данным пресс-службы прокуратуры по Новосибирской области за четыре месяца текущего года в регионе зафиксировали резкий рост числа уголовных дел, связанных с незаконной организацией азартных игр.

Отмечается, что в суд было направлено в 10 раз больше уголовных дел, чем год назад.

В результате правоохранительные органы проверили 12 адресов и изъяли более 300 единиц игрового оборудования.

Напомним, что прокуратура нашла более 400 нарушений в сфере благоустройства в Новосибирске.