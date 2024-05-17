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общество

В Новосибирске ребенка с ограниченными возможностями поставили «на счетчик» дети мигрантов

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Новосибирске в школе №46 у ученика с ограниченными возможностями вымогали деньги.

По словам матери пострадавшего мальчика, третьеклассники поставили его на колени и засняли этот момент на видео, после чего потребовали 1000 рублей.

Мама мальчика сообщила о произошедшем в администрацию школы. Однако необходимые воспитательные меры в отношении детей не были проведены должным образом.

В настоящее время делом занимается прокуратура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестный выбросил коробку с 14 щенками в Новосибирске.

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Игорь Кириченко
Журналист

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