В Новосибирске ребенка с ограниченными возможностями поставили «на счетчик» дети мигрантов

В Новосибирске в школе №46 у ученика с ограниченными возможностями вымогали деньги.

По словам матери пострадавшего мальчика, третьеклассники поставили его на колени и засняли этот момент на видео, после чего потребовали 1000 рублей.

Мама мальчика сообщила о произошедшем в администрацию школы. Однако необходимые воспитательные меры в отношении детей не были проведены должным образом.

В настоящее время делом занимается прокуратура.

Ранее Сиб.фм сообщал, что неизвестный выбросил коробку с 14 щенками в Новосибирске.