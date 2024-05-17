В Новосибирской области в ЖСК для ученых построят детскую и спортивную площадку

На эти цели выделили 10 миллионов рублей.

На территории жилищно-строительного кооператива (ЖСК) «Сигма» в Новосибирской области построят детскую и спортивную площадку за счет средств, выделенных федеральным фондом развития жилищного строительства ДОМ.РФ. Об этом сообщила пресс-служба института развития.

Проект получит финансирование в размере 10 миллионов рублей. Планируется, что новые сооружения будут готовы к использованию к концу 2024 года.

ЖСК «Сигма» начал свою деятельность в 2013 году и ориентирован на сотрудников институтов Сибирского отделения РАН, Новосибирского национального исследовательского государственного университета, а также на семьи с троими и более детьми. Участникам кооператива были переданы участки площадью 56,3 гектара для строительства жилья.

На данный момент в рамках проекта построено 387 индивидуальных домов, 8 секций в домах блокированной застройки и 114 квартир в многоквартирных домах, а в ЖСК проживает 509 семей.

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