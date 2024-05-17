Врачи из Новосибирска помогли девочке с сильным сколиозом после ДТП

В Новосибирске врачи Научно-исследовательского института травматологии и ортопедии помогли 7-класснице с сильным сколиозом из-за ДТП.

Переломленный позвоночник девочки был искривлен на 33 градуса после того, как она два года назад попала под колеса автомобиля на пешеходном переходе. Водитель скрылся с места происшествия. Девочка получила серьезную травму, в результате которой у нее просело плечо.

Медики из Новосибирска применили титановую конструкцию с 18 спицами для выпрямления позвоночника. После успешной операции Лилия приобрела дополнительные три сантиметра роста.

Ей предстоит долгий период реабилитации. Однако у нее есть большие планы на будущее — она мечтает стать врачом, чтобы помогать другим людям.

Ранее Сиб.фм сообщал, что дети-инвалиды получили необходимы изделия благодаря прокуратуре Новосибирской области.