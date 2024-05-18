12 тысяч елей высадили у Новосибирского водохранилища по акции «Семейный лес»

В Ордынском лесничестве 18 мая прошла акция «Семейный лес», в рамках которой территория пополнилась 12 тысячами молодых елей.

На берегу Новосибирского водохранилища собралось больше 250 человек — представители власти и депутаты с семьями, специалисты минприроды и местных организаций. Общими усилиями удалось высадить деревья на 4 га земли, расположенной рядом с участком, пострадавшим от лесного пожара.

«Мы надеемся, что акция «Семейный лес» станет доброй традицией, позволяющей сохранять как семейные ценности, так и главное богатство нашей природы, достояние нашей Родины — лес», — отметила заместитель министра природных ресурсов и экологии региона Жанна Шурова.

Для участников акции провели мастер-класс по изготовлению скворечников и лекцию о разнообразии фауны Ордынского района, все желающие могли покататься на квадроциклах.

Ранее садовод Рыкалина дала рекомендации по уходу за хвойными деревьями в саду.