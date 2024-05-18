2,5 млн долга по алиментам выплатили супруги из Новосибирской области

Супруги из Маслянино, лишенные родительских прав, выплатили больше 2,5 млн рублей задолженности по алиментам.

В пресс-службе ФСПП по Новосибирской области сообщили, что у горе-родителей сын и дочь, на их содержание супруги деньги не перечисляли, невзирая на судебное постановление. Также они не были официально трудоустроены и постоянно меняли места жительства, не имели имущества, за неуплату алиментов их уже неоднократно привлекали к ответственности.

Мужчина случит в зоне спецоперации, он приехал домой в отпуск и выплатил алименты на сумму более 1,1 млн рублей. На днях к судебным приставам пришла его жена и погасила оставшуюся задолженность.

Ранее в Новосибирской области арестовали женщину, которая не платила алименты.