Новосибирец проник в чужой дом и украл бензопилу

Против мужчины завели уголовное дело по статье «Кража» — он находится под подпиской о невыезде.

В Куйбышевском районе Новосибирской области сотрудники полиции раскрыли кражу. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД России.

К правоохранителям обратилась 24-летняя местная жительница, которая заявила, что кто-то пробрался в ее дом и украл телевизор, бензопилу, машинку для стpижки и детскую обувь. Стражи правопорядка незамедлительно приступили к выяснению обстоятельств произошедшего.

Вскоре они установили и задержали подозреваемого, которым оказался 34-летний местный житель. Ранее он неоднократно привлекался в уголовной ответственности.

Выяснилось, что новосибирец проник в дом путем взлома входной двери. Против него возбудили уголовное дело по статье «Кража». Он находится под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске майнер украл у компании электричество на 190 млн рублей.