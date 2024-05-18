Новосибирец атаковал новый поток магнитных бурь 18 мая

В дни геомагнитных возмущений важно избегать стрессовых ситуаций и отдавать предпочтения здоровой пище.

На жителей Новосибирска обрушилась новая волна магнитных бурь. Геомагнитные возмущения начались 18 мая и продлятся вплоть до 2 июня 2024 года. Информация об этом появилась на сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

По данным портала, на сей раз мощность бури составит около 4-5 баллов. Такие бури считаются слабыми, однако могут повлиять на метеозависимых людей. Так, вспышки на Солнце вызывают головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном.

В связи с этим в день геомагнитных возмущений не рекомендуется усердствовать с физическими нагрузками и проводить много времени на работе. Для сохранения хорошего самочувствия специалисты советуют вести здоровый образ жизни и отказаться от тяжелой жирной еды.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске в ближайшие три дня изменится погода.