Опубликован список игроков ХК «Сибирь», которые покинули команду или вошли в её состав

Новосибирский хоккейный клуб «Сибирь» объявил о продлении контрактов с рядом игроков и изменениях в составе на предстоящий сезон.

Редакция Сиб.фм собрала список изменений в составе «Сибири». Данные взяты из официального сайта новосибирского клуба.

«Сибирь» продлила контракты со следующими игроками клуба: нападающие Андреофф Энди, Белоусов Георгий, Гоголев Павел.

Также новосибирский клуб принял следующие квалификационные предложения от двух защитников: Лукина Александра и Морозова Ильи.

В обязательные квалификационные предложения до 30 апреля вошли двое нападающих: Сушко Максим и Шашков Никита.

Также клуб пополнился тремя новыми игроками. Среди них защитники Гордеев Фёдор (Мэн, ECHL) и Мартынов Егор (Динамо Мск), а также нападающий Пьянов Валентин (Авангард).

Несменными игроками «Сибири» стали вратари Костин Денис и Красоткин Антон, защитники Аланов Егор, Александров Денис, Ахияров Тимур, Варенник Алексей, Ефремов Никита, Жуков Артём, Мёрфи Тревор, Хамидуллин Динар и нападающие Бек Тэйлор, Бутузов Владимир, Дубакин Сергей, Климович Егор, Климович Иван, Коротков Никита А., Михалёв Владимир, Назаров Михаил, Яковлев Алексей Ан.

Однако есть и игроки, которые покинули новосибирскую команду. Среди них: вратарь Худобин Антон, защитник Пайгин Зият и двое нападающих Марушев Максим и Михеев Артём.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Фастовский ушел с поста гендиректора ХК «Сибирь».