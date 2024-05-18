Пьяная автоледи на внедорожнике сбила 2 женщин в магазине Новосибирска

Жительница Новосибирска за рулем автомобиля влетела в торговый павильон, пострадали два человека.

«Очевидцы сообщают, что женщина-водитель была пьяна, неспособна самостоятельно стоять на ногах и передвигаться. Сотрудникам полиции пришлось уводить ее, держа под руки», — говорится в посте Telegram-канала «Новосибирск с огоньком».

Пострадали 18-летняя девушка, покупавшая мороженое, и 62-летняя женщина. Их доставили в больницу с различными травмами.

Ранее мы рассказывали, что в Ордынском районе Новосибирской области произошла смертельная авария, в которой погиб 66-летний водитель иномарки.