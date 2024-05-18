Старинные паровозы и антистрессовую живопись выставили в музеях Новосибирска

18 мая в Новосибирске организовали акцию «Ночь музеев».

Выставочный Центр истории Западно-Сибирской железной дороги на Дмитрия Шамшурина ждет гостей до 21:00. Здесь проходит выставка антистрессовой живописи, все желающие могут принять участие в мастер-классах, поиграть в настольные игры, увидеть раритетные вещи, семейный фотоальбом и рукописи инженера Григория Будагова.

Как рассказали изданию Бердск-Онлайн в пресс-службе ЗСЖД, музей железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина на станции Сеятель будет открыт до 22:00. Посетителям покажут уникальные экспонаты железнодорожной техники разных времен.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске открыли музей Бугров с редкими экспонатами.