сегодня
18 мая, 19:53
пробки
2/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 90.98 | eur 98.77
сегодня
18 мая, 19:53
пробки
2/10
погода
+22.9°C
курсы валют
usd 90.98 | eur 98.77
сегодня 19:06
культура

Старинные паровозы и антистрессовую живопись выставили в музеях Новосибирска

Фото: Бердск-онлайн

18 мая в Новосибирске организовали акцию «Ночь музеев».

Выставочный Центр истории Западно-Сибирской железной дороги на Дмитрия Шамшурина ждет гостей до 21:00. Здесь проходит выставка антистрессовой живописи, все желающие могут принять участие в мастер-классах, поиграть в настольные игры, увидеть раритетные вещи, семейный фотоальбом и рукописи инженера Григория Будагова.

Как рассказали изданию Бердск-Онлайн в пресс-службе ЗСЖД, музей железнодорожной техники имени Н.А. Акулинина на станции Сеятель будет открыт до 22:00. Посетителям покажут уникальные экспонаты железнодорожной техники разных времен.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске открыли музей Бугров с редкими экспонатами.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Галина Чебыкина
Журналист

Читайте в