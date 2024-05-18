В Новосибирске 19-летний водитель Toyota врезался в дерево и попал в больницу

В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

В Дзержинском районе Новосибирска ночью 17 мая 2024 года водитель легковушки попал в жесткое ДТП. Об этом сообщили в городской Госавтоинспекции.

В 22:30 водитель за рулем автомобиля Toyota Carina ехал по улице проспект Дзержинского. Во время движения напротив дома № 33 автолюбитель не справился с управлением и въехал в дерево.

В результате аварии 19-летний водитель и его пассажир — девушка получили тяжелые травмы. Их доставили в больницу. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства происшествия.

Ранее «Сиб.фм» писал, что врачи из Новосибирска помогли девочке с сильным сколиозом после ДТП.