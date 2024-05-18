В Новосибирске больше двух недель ищут 46-летнего кареглазого мужчину

Местонахождение мужчины неизвестно с 26 апреля 2024 года.

В Новосибирске без вести пропал 46-летний Владимир Мамышев. С 26 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Теперь мужчину ищут волонтеры поисково-спасательного отряда (ПСО) «ЛизаАлерт».

Приметы пропавшего: рост 169 сантиметров, нормального телосложения, волосы черные, глаза карие. В день исчезновения предположительно был одет в темно-синий пиджак и синие джинсы.

Если у вас есть информация о местонахождении Владимира Мамышева, сообщите об этом по телефону ПСО 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно) или по номеру 112.

Ранее «Сиб.фм» писал, что в Новосибирске пропал 44-летний мужчина со шрамом на подбородке.