На устранение последствий пожара ушло более трех дней.

В Новосибирске полностью потушили крупный мусорный полигон «Левобережный». Об этом в своем телеграм-канале сообщил мэр города Максим Кудрявцев.

«На борьбу с возгоранием и задымлением ушло более трех суток. Последний очаг тления отходов сегодня засыпали», — написал в посте градоначальник.

В настоящее время на месте пожара продолжается пересыпка грунтом тела полигона для изоляции.

Ранее «Сиб.фм» писал, возгорание произошло вечером 14 мая. Площадь горения составила четыре гектара. После пожара следователи завели уголовное дело. Специалисты продолжают устанавливать причину горения.