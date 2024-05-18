В Новосибирской области автоинспекторы "растонировали" почти тысячу машин в мае

Всего с начала года в регионе за тонировку правоохранители оштрафовали 7165 водителей.

В Новосибирской области в мае 2024 года стражи правопорядка поймали около тысячи любителей темных стекол – все они были «растонированы». Информация об этом появилась в телеграм-канале региональной Госавтоинспекции.

В ведомстве уточнили, что те водители, которые отказывались снять тонировку, могли продолжить дальнейшую поездку по мегаполису только на эвакуаторе. А за повторный отказ выполнить требования правоохранителей – гарантия провести 15 суток в спецприемнике.

Так, за 17 мая 2024 года к ответственности за вышеуказанное правонарушение было привлечено 16 водителей. Всего с начала года в регионе за тонировку правоохранители оштрафовали 7165 водителей, из них в Новосибирске — 4270.

Ранее «Сиб.фм» писал, что появились кадры с места смертельного ДТП с грузовиком под Новосибирском.