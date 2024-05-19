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вчера 22:40
общество

Были названы причины возгорания на мусорном полигоне «Левобережный» в Новосибирске

Фото: МУП «Спецавтохозяйство» / МУП «Спецавтохозяйство»

Четыре дня огнеборцы тушили пожар на мусорном полигоне «Левобережный». В МУП «САХ» дали комментарий по этому поводу. Стоит отметить, что по факту загрязнения атмосферы возбудили уголовное дело.

Как только началось возгорание, все начали действовать в рамках правил противопожарной безопасности: за пределы полигона были выведены спец техника и сотрудники, к очагу выехала пожарная машина и бульдозеры.

«Сотрудники ежедневно проводят комплекс мероприятий по предотвращению возгораний: обходят территории, увлажняют разгружаемые отходы и откосы, делают промежуточную изоляцию отходов грунтом. Там круглосуточно дежурит пожарная машина предприятия», — сообщили в МУП «САХ» изданию «РБК Новосибирск».

«К сожалению, в этот момент был шквалистый ветер, из-за которого огонь распространился молниеносно. Потребовалась помощь МЧС», — говорится в сообщении.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске полностью закончилось тушение мусорного полигона.

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Роман Чугаев
Журналист

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