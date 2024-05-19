Магнитная буря накроет Новосибирск 20 мая

Об этом сообщили на официальном сайте лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ.

Как указано в сообщении, геомагнитный удар достигнет уровня G1. Пик бури придется на период с 15:00 до 21:00, после чего пойдёт на спад. Стоит отметить, что буря такого уровня считается не самой сильной, однако стоит помнить, что даже она может вызвать у метеозависимых людей головные боли, головокружение, слабость, тошноту, ломоту в суставах и проблемы со сном. Пишут «Вести Новосибирск».

В понедельник новосибирцам не стоит сильно усердствовать с физическими нагрузками. Если вы все же столкнулись с последствиями бури, стоит пить больше воды, употреблять меньше алкоголя и соленой пищи. Правильнее будет отказаться от тяжелой жирной еды и добавить в свой рацион побольше фруктов. Также стоит снизить уровень стресса и поменьше нервничать.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске до 14 мая продлятся магнитные бури.