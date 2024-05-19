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общество

Мэр Максим Кдрявцев назвал имя своего нового заместителя

Фото: СТРАНИЦА ЕВГЕНИЯ ПОПАНТОНОПУЛО ВО ВКОНТАКТЕ

Вице-мэром и человеком, который будет курировать работу департамента информационной политики, департамента связи и информатизации администрации Новосибирска, стал Евгений Попантонопуло. Информация об этом появилась в telegram-канале мэра города.

Максим Кудрявцев написал, что при выборе своего заместителя учитывал опыт, энергичность и стремления. Всё это, отметил глава Новосибирска, есть у Евгения Попантонопуло.

К новым обязанностям Евгений Попантонопуло приступил в пятницу, 17 мая 2024 года. Ранее он руководил Центром цифровой трансформации Новосибирской области. Теперь на его плечах департамент информационной политики, департамент связи и информатизации.

Ранее Сиб.фм писал о кадровые перестановки в мэрии Новосибирска: кто такой Евгений Попантонопуло и почему он стал заместителем Максима Кудрявцева.

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Роман Чугаев
Журналист

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