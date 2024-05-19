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общество

На карте метрополитена Новосибирска появятся новые станции

Фото: Елена Иванова / "АиФ-Новосибирск"

Власти рассказали о готовящемся проекте развития метро вплоть до 2030 года.

В первую очередь планируется продлить Дзержинскую линию метро. На станции «Золотая Нива» должен появиться перекрестный съезд. Следующая станция — «Гусинобродская». Кроме того, на первом этапе запланировано строительство Волочаевского метродепо.

Далее начнется развитие Ленинской линии метро, а после начнутся работы по продлению этой же линии на правом берегу.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирские депутаты обсудили вопрос расширения метро.

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Роман Чугаев
Журналист

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