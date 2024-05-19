На трассе под Новосибирском столкнулись два большегруза

В региональной Госавтоинспекции дорожное ЧП не прокомментировали.

В Новосибирской области произошло жесткое ДТП с большегрузами. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54».

Согласно опубликованной информации, авария произошла 18 мая 2024 года в поселке Мошково. Там столкнулись два грузовика. У одной из фур сильно повреждён передний бампер и смята кабина. О состоянии водителей не сообщается.

На момент публикации в региональной Госавтоинспекции дорожное ЧП не прокомментировали.

Ранее «Сиб.фм» писал, что появились кадры с места смертельного ДТП с грузовиком под Новосибирском.