Новосибирск ожидает неделя дождей и гроз

Как сообщает сервис Gismeteo вся следующая неделя будет сопровождаться осадками. Во вторник и пятницу ожидаются сильные грозы.

Начиная с 20 мая температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет своего максимума 24 мая. Выходные ожидаются прохладными, так как температура воздуха днем опустится до +12 – +15, а ночью до +6.

Скриншот с сайта gismeteo.ru

Новосибирцам стоит быть готовыми к капризам погоды и выбирать одежду по погоде, не забывая дома зонты.

Ранее Сиб.фм уже рассказывал о том, что в Новосибирск 15 мая придет похолодание и дожди.