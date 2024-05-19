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общество

Новосибирск ожидает неделя дождей и гроз

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Как сообщает сервис Gismeteo вся следующая неделя будет сопровождаться осадками. Во вторник и пятницу ожидаются сильные грозы.

Начиная с 20 мая температура воздуха будет постепенно повышаться и достигнет своего максимума 24 мая. Выходные ожидаются прохладными, так как температура воздуха днем опустится до +12 – +15, а ночью до +6.

Фото Новосибирск ожидает неделя дождей и гроз 2

Скриншот с сайта gismeteo.ru

Новосибирцам стоит быть готовыми к капризам погоды и выбирать одежду по погоде, не забывая дома зонты.

Ранее Сиб.фм уже рассказывал о том, что в Новосибирск 15 мая придет похолодание и дожди.

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Роман Чугаев
Журналист

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