сегодня
14 мая, 18:54
пробки
7/10
погода
+25°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 98.84
сегодня
14 мая, 18:54
пробки
7/10
погода
+25°C
курсы валют
usd 91.63 | eur 98.84
сегодня 18:40
общество

В Новосибирск 15 мая придет похолодание и дожди

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске ожидаются изменения погоды.

По данным ЕДДС Новосибирска, в среду, 15 мая, прогнозируются дожди, грозы и ветер с порывами до 18 м/с. Температура воздуха днём составит от +14 до +16 градусов по Цельсию.

В четверг, 16 мая, и пятницу, 17 мая, ветер немного утихнет до 14 м/с. Осадков не ожидается.

Тем временем в Томской области выпал снег. Снежное одеяло накрыло город Стрежевой. в Стрежевом на этой неделе ожидаются осадки в виде снега с дождем. Температура воздуха — +5 — +9 градусов. 17 мая температура поднимется до +10 градусов.

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в