Новосибирские бойцы на СВО позаботились о новорожденных котятах

Кошка Буся родила котят, но спрятала их, ребята несколько дней искали пушистых малышей и нашли их. Об этом рассказала руководитель исполкома НФ в Новосибирской области Светлана Заикина.

«Два подразделения взрослых парней потеряли покой, разыскивая их, потому что сама Буся приходит, а котят парням не показывает! Пацаны уже с ног сбились!» — поделилась общественница, недавно вернувшаяся после очередной гуманитарной миссии.

По ее словам, вскоре малышей найти все же удалось. Их оказалось четверо: двое белых, рыжий и бежевого окраса. Теперь у бойцов прибавилось забот по уходу за котятами.

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