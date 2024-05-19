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общество

Новосибирские бойцы на СВО позаботились о новорожденных котятах

Фото: Группа «Народный Фронт | Новосибирская область» «ВКонтакте» / Группа «Народный Фронт | Новосибирская область» «ВКонтакте»

Кошка Буся родила котят, но спрятала их, ребята несколько дней искали пушистых малышей и нашли их. Об этом рассказала руководитель исполкома НФ в Новосибирской области Светлана Заикина.

«Два подразделения взрослых парней потеряли покой, разыскивая их, потому что сама Буся приходит, а котят парням не показывает! Пацаны уже с ног сбились!» — поделилась общественница, недавно вернувшаяся после очередной гуманитарной миссии.

По ее словам, вскоре малышей найти все же удалось. Их оказалось четверо: двое белых, рыжий и бежевого окраса. Теперь у бойцов прибавилось забот по уходу за котятами.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, как бойцы СВО из НСО поздравили женщин с 8 Марта.

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Роман Чугаев
Журналист

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