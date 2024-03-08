«Спасибо за заботу и тепло»: бойцы СВО из НСО поздравили женщин с 8 Марта

В канале «Сибирь фронтовая» в преддверии 8 Марта опубликовали видео с поздравлениями для жительниц Новосибирской области с 8 Марта от бойцов спецоперации.

«Любимые женщины, спасибо вам большое за поддержку, любовь, заботу, тепло — здесь, в суровых буднях, это чувствуется. С 8 Марта, с вашим днем, победа будет за нами!», — боец с позывным Иркут из Братска.

«Самое главное — желаю женщинам дождаться тех, кто сейчас защищает родину — мужей, братьев, детей. Чтобы вы их дождались живыми и здоровыми. С 8 Марта!» — боец с позывным Вокер Новосибирска.

«Всем девочкам Новосибирской области, нашим согражданам: спасибо большое за поддержку. Мы в вас верим так же, как и вы в нас. Любим, без вас мы были бы никем», — боец с позывным Овен из Новосибирска

«Дорогие женщины наши. Поздравляю вас с Международным женским днем, желаю вам всего самого наилучшего, быть такими же красивыми, здоровья, счастья, семейного благополучия», — боец с позывным Вампир из Новосибирска.

«Хотелось бы поздравить с наступающим праздником 8 Марта всех наших дорогих женщин, любимую мою супругу, доченьку, маму, всех женщин моего родного села, всей Новосибирской области, всей России. Ваша поддержка важна. Спасибо, что ждете нас, помогаете», — боец Шмель из Барабинска.

«Дорогие женщины, мамы, бабушки, с 8 Марта! Это праздник весенний, праздник добра и любви. И это праздник мужской. Благодаря вам, женщинам, мы становимся мужчинами, рыцарями, воинами. Большое спасибо, с праздником!» — боец Нацу из Новосибирска.

Ранее курсанты Новосибирского военного института поздравили женщин с 8 Марта.