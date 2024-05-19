Новосибирские врачи создали тренажер виртуальной реальности для помощи детям с СДВГ

Нейропсихологи психологи смогли сделать VR тренажер, который по и версии сможет помочь ребятам с нарушениями работы нервной системы. Тестирование новой технологии начнут уже в этом году об этом рассказал портал BFM-Новосибирск.

Новый девайс был назван VR-MOZG. Надев шлем, ребёнок в игровой форме проходит занятие которые в свою очередь влияют на его СДВГ.

«В VR-MOZG сохраняется профессиональность занятий, при этом добавляется эффект эмоционально-волевой включенности ребенка за счет игрового, мультипликационного компонента. Ребенок находится в виртуальном мире, где взаимодействует с различными персонажами, – рассказала BFM-Новосибирск клинический психолог, нейропсихолог, руководитель нейропсихологического центра «Мозговичок» Наталья Фромм.

Огромный плюс нового устройства в том, что все нуждающиеся смогут проходить курс лечения буквально везде. Первыми нововведение опробуют пациенты в возрасте от 7 до 10 лет.

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