Новосибирцам рассказали, как не получить штраф за шашлыки

ГУ МЧС по Новосибирской области напоминает сибирякам о правилах пожарной безопасности на природе.

За предыдущий год в регионе произошло 32 случая, когда от огненной стихии пострадали люди. Уже с начала 2024 года огнеборцы зарегистрировали уже около 7 подобных случаев.

13 мая 47-лтений мужчина получил серьезнейшие ожоги 1 и 2 степени, когда разжигал мангал на своем участке. Жидкость для разжигания мангала попала на его одежду и моментально вспыхнула.

Несмотря на снятие особого противопожарного режима с 14 мая, в регионе сохраняется высокая пожароопасность 4 класса. В связи с этим МЧС настоятельно рекомендует гражданам соблюдать ряд важных правил при разведении огня на природе:

- Место для мангала должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от строений, лесных насаждений и других горючих предметов.

- Территорию вокруг мангала необходимо очистить от сухой травы на расстояние не менее 2 метров.

- Запрещается использовать для розжига легковоспламеняющиеся жидкости, такие как бензин, керосин или спирт.

- Следует с осторожностью относиться к жидкости для розжига угля, так как она может быть взрывоопасной при нагревании.

- Нельзя лить жидкость для розжига на горящий или тлеющий уголь.

- По окончании приготовления шашлыков угли в мангале должны быть залиты водой или засыпаны землей.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в МЧС напомнили новосибирцам о запрете разведения открытого огня.