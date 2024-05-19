Открыли огонь в ЖК «Мичуринские аллеи». Что известно о массовой перестрелке в Кемерово

По информации местного МВД между двумя группами мужчин произошел конфликт, который в дальнейшем перерос в перестрелку.

Утром 19 мая в жилом комплексе «Мичуринские аллеи» в Заводском районе Кемерова между несколькими мужчинами возникло недопонимание. Разговор на повышенных тонах начался ещё на дороге и постепенно продолжился в парке. После того, как на словах не удалось решить проблему, в ход пошли кулаки. Однако и в драке агрессоры оказались слабее, после чего приняли решение достать травматический пистолет и решить вопрос именно так. Информацию об этом в своём Telegram-канале опубликовало издание Mash Siberia.

Как рассказали жители, части нападавших удалось скрыться, также очевидцы отметили тот факт, что они говорили на иностранном языке. Инцидент обошелся без жертв, хотя и напугал множество людей.

Чуть позже силовики задержали восьмерых участников перестрелки. Все возмутители порядка местные, у них было изъято три травматических пистолета.

Сейчас на горе стрелков следователи возбуждают уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия).

Ране Сиб.фм рассказывал о том, как неизвестные открыли стрельбу по криминальному журналисту из Новосибирска.