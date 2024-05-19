Праздник «Ночь музеев» прошёл в Новосибирске 18 мая

Благодаря акция «Ночь музеев» жители и гости города смогли посетить множество различных выставок.

В Музей мировой погребальной культуры выстроилась огромная очередь, несмотря на его достаточно отдаленное расположение.

В ретро музее «Гараж» можно было сделать фото с винтажными авто и даже посидеть внутри.

Также всем желающим учреждения культуры города показали военные награды, народные костюмы, провели увеселительные мероприятия для детей и кучу мастер-классов.

Краеведческий музей устроил бесплатный концерт. В «Музее этнографии детства» днем сделали увлекательную программу для детей, а вечером начались мероприятия, ориентированные на взрослую аудиторию.

В музее Института археологии и этнографии СО РАН провели несколько научных практикумов, а в Художественном музее прошел арт-квиз.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что в Новосибирске отремонтируют Краеведческий музей за 17 млн.