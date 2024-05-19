Спасатели напомнили новосибирцам о безопасности при жарке шашлыков

В Новосибирской области в этом году произошло уже семь случаев травмирования людей из-за неосторожного обращения с огнем, в том числе при приготовлении шашлыков.

Например, 47-летний мужчина получил серьезные ожоги, когда разжигал мангал — легковоспламеняющаяся жидкость попала на его одежду и вспыхнула. В связи с этим инцидентом спасатели решали напомнить о правилах безопасности.

Так, место для мангала должно находиться на расстоянии не менее 5 метров от строений, лесных насаждений и других горючих предметов. Территорию пикника необходимо очистить от сухой травы, запрещается использовать для розжига бензин, керосин или спирт. Следует с осторожностью относиться к жидкости для розжига угля, так как она может быть взрывоопасной при нагревании.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирской области за месяц произошло почти 40 лесных пожаров.