В ХК «Сибирь» огласили имена игроков нового сезона

Появился список состава ХК «Сибирь» на игровой сезон 2024/25.

Контракты продлили: Андреофф Энди, Белоусов Георгий, Гоголев Павел, передает Сиб.фм. Также клуб принял следующие квалификационные предложения от двух защитников — Александра Лукина и Ильи Морозова.

В обязательные квалификационные предложения до 30 апреля вошли нападающие Максим Сушко и Никита Шашков. Команду дополнили новые игроки — Федор Гордеев, Егор Мартынов и Валентин Пьянов.

Несменными игроками «Сибири» стали вратари Костин Денис и Красоткин Антон, защитники Аланов Егор, Александров Денис, Ахияров Тимур, Варенник Алексей, Ефремов Никита, Жуков Артём, Мёрфи Тревор, Хамидуллин Динар и нападающие Бек Тэйлор,

Бутузов Владимир, Дубакин Сергей, Климович Егор, Климович Иван, Коротков Никита, Михалёв Владимир, Назаров Михаил, Яковлев Алексей.

ХК «Сибирь» покинули вратарь Худобин Антон, защитник Пайгин Зият и нападающие Марушев Максим и Михеев Артём.

Ранее Сиб.фм писал о том, что нападающий Пьянов возвращается в новосибирскую «Сибирь».