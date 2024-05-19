В "Ночь музеев" сотни новосибирцев выстроились в очередь около крематория

Сибиряки смогли посетить разнообразные культурные локации и познакомиться с уникальными экспозициями.

В Новосибирске 18 мая 2023 года состоялась ежегодная акция «Ночь Музеев», благодаря которой местные жители смогли вновь посетить разнообразные культурные локации и познакомиться с уникальными экспозициями.

Ежегодно сотни новосибирцев посещают и Музей мировой погребальной культуры, который расположен в городском крематории. Этот год не стал исключением.

Желающих познакомиться с экспонатами из истории мировой культуры поминовения, а также посетить экскурсию в самом крематории, было так много, что у локации образовалась километровая очередь.

Ранее «Сиб.фм» опубликовал фоторепортаж с «Ночи Музеев».