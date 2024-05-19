В Новосибирске главу строительной компании задержали за мошенничество

Бизнесмен в Новосибирске получил 3 млрд рублей на строительство шести школ, на обязательства не исполнил и стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве.

Как сообщает пресс-службе УМВД России по Новосибирской области, в 2021 году глава подрядной организации заключил с Минобразования региона концессионные соглашения на возведение школ, из местного и федерального бюджетов было выделено больше 3 млрд рублей.

«Объекты в нарушение условий соглашений не построены. Их готовность составляет не более 22 %, при этом два возведенных строения не соответствуют требованиям проектно-сметной документации», — отметили в ведомстве.

Подозреваемого заключении его под стражу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.

Ранее мы рассказывали, что в Новосибирске у обвиняемых в мошенничестве арестовали имущество на 24 млн рублей.