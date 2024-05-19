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общество

В Новосибирске мужчина с гранатой и пистолетом напал на нового молодого человека своей бывшей

Фото: Mash Siberia

Инцидент произошел 19 мая на улице 9-й Гвардейской Дивизии. Жители услышали громкие звуки выстрелов.

Как пишут у себя в telegram-канале Mash Siberia, местные рассказали, что проснулись от звуков пальбы, а за окном увидели двух мужчин, один пытался догнать другого с криками, что больше не будет стрелять. Однако второй участник конфликта предпочел сесть в авто и уехать.

Фото В Новосибирске мужчина с гранатой и пистолетом напал на нового молодого человека своей бывшей 2

По предварительной информации, яростный ревнивец дождался парочку у подъезда и уже там начал выяснять отношения. Гранату обезвредили прибывшие на место спецы. Заявления в полицая от пострадавшей стороны не поступало, но несмотря на это, правоохранители уже ведут расследование произошедшего.

Фото В Новосибирске мужчина с гранатой и пистолетом напал на нового молодого человека своей бывшей 3

Ранее Сиб.фм писал о том, как в Новосибирске на ребенка напали с электрошокером — СК начал проверку.

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Роман Чугаев
Журналист

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