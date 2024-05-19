В Новосибирске обновили музей олимпийской славы

Музей расположен на четвертом этаже «Сибирь-Арены» в секторе А. Об этом рассказали в пресс-служба регионального Минспорта.

Гости смогут увидеть несколько выставок, посвященных ряду олимпийских чемпионов и призёров, представлявших регион на мировых первенствах.

После обновления, экспонаты музея пополнились новыми кубками, медалями, наградами, предметами экипировки известных новосибирских спортсменов. Отдельные комплексы экспозиции посвящены олимпийским чемпионам и видам спорта.

Впервые за долгое время на выставке будут представлены предметы экипировки и инвентарь по сноуборду, бадминтону и настольному теннису. Также музей смог создать целую витрину наград спортсменов с ограниченными возможностями.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске открыли музей Бугров с редкими экспонатами.