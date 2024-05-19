В Новосибирске появится первый центр анализа снимков из космоса

Он будет действовать на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий.

В Новосибирске до конца 2024 года планируют открыть центр анализа снимков из космоса. Он будет действовать на базе Сибирского государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), сообщает ТАСС.

Университет был выбран целенаправленно. Ведь он второй вуз в стране, который готовит специалистов профильных направлений в области сбора, хранения, анализа, обработки и применения пространственных данных.

В свою очередь доцент кафедры экологии и природопользования СГУГиТ Владимир Хамедов отметил, что ключевой задачей будущего центра станет передача как готовых «информационно-аналитических продуктов и услуг, полученных на основе геопространственных данных для решения своих прикладных задач», так и образовательных программ для их применения частным организациям, а также «заинтересованным организациям и ведомствам».

Как уточнил представитель вуза, речь идет об информации о месте и времени произошедшего события, динамике тех или иных процессов.

Ранее «Вести Новосибирск» писали, что новосибирцев атаковал новый поток магнитных бурь.