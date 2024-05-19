В Новосибирске продают десяток яиц почти за 40 рублей

Необычно низкие цены заметили жители города в супермаркете «Быстроном». Информацию об этом сообщил новостной портал Nsk.om1.ru.

По столь непривычно низкой цене продаются яйца категории C1 под брендом «Солнышко», произведенные на «Октябрьской птицефабрике». Стоит отметить, что цена за десяток яиц в других магазинах города начинается от 100 рублей. Сколько ещё времени ценник будет настолько низким не известно.

Ранее Сиб.фм рассказывал о том, что спрос на яйца и продукты для выпечки вырос на 22% накануне Пасхи.