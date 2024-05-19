В Новосибирске пройдёт акция «Монетная неделя»

Жители города смогут бесплатно обменять свою мелочь на и получить всю сумму целиком крупными деньгами.

В Новосибирской области жители смогут бесплатно обменять мелочь в рамках акции «Монетная неделя». Она пройдет в коммерческих банках с 20 мая по 2 июня.

Замначальника Сибирского ГУ Банка России Светлана Орлова уверена в том, что у каждого россиянина дома хранится больше килограмма мелочи. Это деньги, которые не участвуют в экономическом обороте.

«По данным Банка России, сегодня в обращении находится более 72 миллиардов монет», — добавила она.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске проходила Акция «Свеча Памяти».