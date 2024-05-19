В Новосибирске столб воды вырвался из-под земли на Гусинобродском шоссе

По какой причине произошла коммунальная авария, пока неизвестно.

В Новосибирске днем 18 мая 2024 года произошел крупный прорыв трубопровода на Гусинобродском шоссе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как из-под земли бьет целый фонтан воды, который направлен в сторону проезжей части. Дорога оказалась затоплена, движение для машин, общественного транспорта и даже обычных пешеходов стало затруднено.

По какой причине произошла коммунальная авария, пока неизвестно.

Ранее «Сиб.фм» писал, что с приходом весны в областном центре практически ежедневно происходили коммунальные ЧП.