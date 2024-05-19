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общество

В Новосибирске столб воды вырвался из-под земли на Гусинобродском шоссе

Фото: телеграм-канал «АСТ-54 Black»

По какой причине произошла коммунальная авария, пока неизвестно.

В Новосибирске днем 18 мая 2024 года произошел крупный прорыв трубопровода на Гусинобродском шоссе. Информация об этом появилась в телеграм-канале «АСТ-54 Black».

На кадрах видно, как из-под земли бьет целый фонтан воды, который направлен в сторону проезжей части. Дорога оказалась затоплена, движение для машин, общественного транспорта и даже обычных пешеходов стало затруднено.

По какой причине произошла коммунальная авария, пока неизвестно.

Ранее «Сиб.фм» писал, что с приходом весны в областном центре практически ежедневно происходили коммунальные ЧП.

#коммунальная авария #прорыв
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Дарья Бочкун
журналист

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