В Новосибирске в очередной раз перенесли реконструкцию площади Калинина

В мэрии города сообщили, что обновление площади пройдет не раньше 2025 года, пишет Аtas.info.

В начале года эксперты «Управления дорожного строительства» установили примерную стоимость работ по благоустройству площади Калинина. Были также оглашены схемы границ проектирования и перечень работ, в числе которых переустройство контактной сети троллейбуса и трамвая, в том числе изменение расположения опор (кабели планируют перенести под землю).

«Ориентировочный срок размещения закупки для заключения муниципального контракта на проектирование — третий квартал 2024 года. Ориентировочный срок готовности проектной документации — при условии положительного заключения госэкспертизы — март 2025-го», — сообщает издание со ссылкой на чиновников.

Напомним, первоначальный план реконструкции площади был намечен ещё на 2022 год. Как сообщает ведомство, проект откладывается в основном из-за сложностей с технической документацией.

Ранее Сиб.фм писал о том, что по просьбам новосибирцев на площадь Калинина вернут легендарные часы.