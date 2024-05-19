В Ордынском районе под Новосибирском прошла акция «Семейный лес»

В рамках акции на берегу водохранилища высадили 12 тысяч елей. Об этом сообщает пресс-служба Минприроды региона.

Как сообщает ведомство, более 250 неравнодушных человек откликнулись и пришли высаживать ели. Всем самым нужным инвентарём их обеспечило Минприроды.

Самые маленькие участники приняли участие в мастер-классе по изготовлению скворечников, а также прослушали лекцию о разнообразии животного мира Ордынского района.

Благодаря добровольцам удалось засадить участок площадью 4 Га, 12 000 тысячами саженцев ели. Место также было выбрано не случайно, недалеко находится земля, пострадавшая от лесного пожара.

«Мы надеемся, что акция «Семейный лес» станет доброй традицией, позволяющей сохранять как семейные ценности, так и главное богатство нашей природы, достояние нашей Родины – лес», – заявила замминистра природных ресурсов и экологии региона Жанна Шурова.

Ранее Сиб.фм писал о том, что в Новосибирске высадили яблоневую аллею при участии «серебрянных волонтеров».