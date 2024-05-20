«Из лужи пить?»: в Искитиме десятки домов остались без воды из-за долга властей

В городе Искитим Новосибирской области десятки домов остались без воды. Ситуация бы может не так возмутила местных жителей, если бы ранее с колонок не убрали ещё и ручки.

Жалобы в различные инстанции жители Заречного микрорайона в Искитиме пишут уже почти год. На всех четырёх улицах Известковых, Правобережной, Пролетарской, Тельмана и Клары Цеткин перебои с водоснабжением происходят не первый раз.

«Часть города не оснащена центральным водоснабжением и не организован её подвоз, в связи с чем главе города было вынесено представление прокуратуры, – рассказывает руководитель некоммерческой организации «ЖКХ Контроль. Сибирь» Артём Фролов. – Однако администрация пошла дальше и лишила жителей последнего шанса на питьевую воду. С уличных колонок пропали ручки и набрать воды не представляется возможным».

В эти выходные местные жители вновь столкнулись с этой проблемой: воды в микрорайоне Заречный нет, а вот отыскать действующую колонку активисты так и не смогли.

«Сегодня прокатился по улице Канатной. Там была колонка, но сейчас с неё убрали ручки. Также поступили на улице Революции. Вот представляете, как быть жителям, у которых нет автомобиля? Из лужи пить?!»

- возмущается местный житель Данил.

«Из комментариев сотрудников Горводоканала стало ясно, что администрация не платит за расход воды из общественных колонок и в связи с этим были демонтированы ручки с целью невозможности эксплуатации уличных источников питьевой воды, – продолжает Артём Фролов. – Полагаю, что оставление людей без питьевой воды может образовать состав не только административного правонарушения, но и уголовного преступления».

О сложившейся ситуации местные жители решили сообщить в прокуратуру и Следственный комитет РФ. Общественники считают, что людей просто оставили в опасности.

«Проблеме уже год, но ничего так и не поменялось. Людям вообще негде набрать воды. Город обязан обеспечить местных жителей центральным водоснабжением. А если этого не сделано, то город должен хотя бы организовать подвоз чистой воды, — считает общественник.

– Главе выносили предписание. А людям что делать? Попить захочешь – и не попьёшь, хотя река на расстоянии 5 метров. А сверху тебя засыпает ещё цементом, так как между двумя заводами».

Напомним, ранее общественники из Искитима возмутились состоянием окружающей экологии. В частности, они собрали тысячи подписей против строительства металлургического завода. Глава города пытался убедить их в безопасности этого мероприятия. Однако в предстоящую пятницу, 23 мая, здесь всё равно пройдёт митинг.

По поводу сложившейся ситуации с водой редакция Сиб.фм направила запрос в администрацию Искитима, чтобы узнать, какие меры предпринимаются на данный момент.