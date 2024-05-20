Бывшему главе дептранса мэрии Новосибирска Васильеву продлили арест

В Новосибирске суд продлил меру пресечения экс-начальнику департамента транспорта мэрии Новосибирска Константину Васильеву.

Решение было принято 15 мая 2024 года Дзержинским районным судом города. Срок содержания под стражей Васильева продлен до 20 августа 2024 года.

Васильева обвиняют в том, что он, не проведя необходимых проверок, утвердил отчет муниципального предприятия «Метро МиР», содержащий недостоверные данные о выполнении работ на сумму 48 миллионов рублей по разработке проектно-сметной документации. После этого он не принял меры к возврату субсидии.

Экс-начальника дептранса задержали в марте 2024 года и поместили под стражу. В отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 285 УК РФ (Злоупотребление должностными полномочиями).

В апреле защита Васильева пыталась изменить меру пресечения на более мягкую. Однако суд оставил решение первой инстанции без изменений.

Ранее Сиб.фм сообщал, что инвалид-абьюзер зверски убил мать пятерых детей и пытался покончить с собой.