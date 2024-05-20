Глава Союза отцов Новосибирска Майоров заметил в клипе Клавы Коки пропаганду феминизма

В Новосибирске глава Союза отцов Сергей Майоров высказал свое мнение о творчестве певицы Клавы Коки.

Соответствующий пост он опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Сергей Майоров считает, что современный шоу-бизнес стал деструктивным. Он указал на недавнюю песню исполнительницы, в которой, по его словам, содержатся элементы пропаганды феминизма и описываются интимные отношения с разными партнерами. В качестве примера Майоров привел строчку из песни: «Нет парня — нет проблем, я собираю гарем».

Пост главы Совета отцов вызвал отклики горожан. Некоторые из них отметили, что проблема кроется не в певице, а в обществе в целом. Пользователи социальных сетей также высказали мнение, что творчество Клавы Коки отражает современную реальность.

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