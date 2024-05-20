Новосибирский боец ММА Земфира Алиева выступит на шоу «Титаны»

На ТНТ скоро состоится премьера спортивного проекта «Титаны».

В рамках шоу 99 сильнейших людей России будут соревноваться за приз в 10 миллионов рублей и звание лучшего. Среди участников проекта – 30-летняя Земфира Алиева из Новосибирска. Об этом Сиб.фм сообщили в пресс-службе ТНТ.

Земфира начала свою спортивную карьеру с бокса. Затем она перешла в ММА, где стала призером чемпионата мира и чемпионкой России по смешанным единоборствам.

Она поделилась своими впечатлениями от участия в шоу «Титаны». По её словам, проект произвел на неё сильное впечатление благодаря своему масштабу и атмосфере. Алиева отметила, что навыки, приобретенные в ММА, помогали ей проходить испытания. Однако некоторые задания были достаточно сложными.

Земфира рассказала, что любит свой дом в Новосибирске и считает его своим местом силы. Она пришла на проект за победой. Алиева уверена в своих силах, несмотря на большое количество сильных участников. В будущем Алиева мечтает открыть свою академию единоборств с бесплатным посещением для детей и спортсменов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что новосибирскую модель Букрееву выгнали из шоу «Богиня сыска» за грязь.