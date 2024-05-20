Максим Останин стал заместителем мэра Новосибирска

Максим Останин был назначен на должность заместителя мэра Новосибирска.

Сегодня, 20 мая, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал распоряжение о назначении Максима Останина заместителем градоначальника.

«Решение о назначении Максима Константиновича моим заместителем я принимал, исходя из его профессионального опыта, результативной работы и деловых качеств. Перед новым вице-мэром стоят серьезные задачи по формированию единой политики в сфере предпринимательства», — сообщил Кудрявцев.

В обязанности Останина будет входить контроль за работой департамента организационно-контрольной работы мэрии города Новосибирска, управления делами мэрии, управления по организационному обеспечению деятельности мэра города, управления общественных связей мэрии, департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии, департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска.

Ранее Кудрявцев прокомментировал кадровые перестановки в мэрии Новосибирска.