Новосибирский филиал Банка Уралсиб принял участие во Всероссийской акции «Вода России»

17 мая сотрудники Банка Уралсиб в Новосибирске приняли участие в экологической акции по уборке прибрежной территории «Центрального пляжа» Академгородка.

Организаторами акции выступили Министерство природных ресурсов Новосибирской области и региональное представительство Национального Совета по корпоративному волонтерству, членом которого является Новосибирский филиал Банка Уралсиб.

Мероприятие прошло в рамках акции по очистке берегов от мусора «Вода России» национального проекта «Экология» и в честь Года семьи. Более ста добровольцев собрались в этот день на берегу Обского моря, они убирали мусор с прибрежной зоны, паковали бытовые отходы в мешки. Всего было собрано более 200 мешков мусора и очищено более двух километров прибрежной территории.

«Мы не первый раз принимаем участие в акциях по уборке прибрежных территорий, и считаем, что это -важная экологическая инициатива, которая формирует положительное отношение к природе,повышает экологическую грамотность населения нашего города. Банк Уралсиб вносит свой посильный вклад в сохранение окружающей среды, поддерживает различные социальные инициативы региона», — отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирск Голубева Наталья.

В этом году Новосибирский филиал Банка Уралсиб планирует принять участие еще в нескольких экологических акциях и благотворительных проектах. В феврале текущего года волонтеры Банка Уралсиб в Новосибирске посетили приют для северных ездовых собак, передали денежные средства на нужды приюта, приобрели шампуни и корм, провели время с питомцами.

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